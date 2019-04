Hoy hace justo una semana estábamos abriendo “La Ventana” en Ibiza, donde debatimos sobre turismo, sobre masificación, sobre el riesgo de morir de éxito… y desde allí -como contraste- hablamos con el alcalde de un pueblecito de Soria que viajaba en compañía de una burra - ¿lo recuerdan, verdad?- como protesta por las pésimas comunicaciones en la mal llamada –y maltratada- España vacía.

Yo no quiero dejar esa bandera; vamos, no es que sea yo, no es sólo cosa mía. Creo que después de la manifestación del pasado domingo en Madrid de las gentes de esa parte de esa parte de España, de esa parte del país, el mensaje es tan nítido y tan potente que no podemos mirar hacia otro lado. Así que cada historia, cada idea, cada argumento que tenga que ver con esa realidad desde luego en “La Ventana” vamos a darle recorrido.

Porque vivir en un pueblo, crecer lejos de las grandes ciudades puede ser una condena –o un problema-, pero puede ser también una bendición y una magnífica escuela de vida, eso hay que decirlo también. Y lo que no solemos contar es que muchas veces los mismos que abandonaron ese pueblo, esas montañas, ese paisaje, esa pequeña escuela en busca de oportunidades en la gran ciudad, pues acaban regresando. Y no a causa de ninguna derrota, sino por pura necesidad vital. Hoy les contaremos dos historias que lo confirman, dos historias de ida y vuelta que han nacido en la literatura. El territorio más fértil, sin duda, para acumular ilusiones.