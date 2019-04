Victoria Padial: "la relación con la Federación es nula"

¿Puede una campeona de España que además compite desde hace años en la Copa del Mundo competir al margen de la Federación? ¿Puede una campeona organizarse cada temporada sin tener ni una ayuda de la Federación? Por increíble que parezca si. Victoria Padial consiguió la medalla de oro en el Campeonato de España de biatlón, que se celebró el pasado fin de semana en la estación de Candanchú en Jaca (Huesca) y confiesa que su relación con la RFEDI es nula. " Si retrocediera años volvería a hacer todo lo que he hecho aunque en España no ha habido una estructura profesional que me haya aportado medios. Yo he organizado mis viajes, mi preparación y siempre sola. La Federación no tiene estructura pero lo peor es que tampoco tiene intención de crearla y así me lo dicen"

En los últimos años Victoria no lo había podido participar en los Campeonatos de España porque los responsables los ponían en fechas en las que se estaban celebrando pruebas de Copa del Mundo. " Llevo muchos años en solitario y eso dificulta la progresión pero he apostado por este deporte y creo que aún me queda energía para unos cuantos años". Victoria Padial concluyó con esta carrera la temporada