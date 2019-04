"Los niños también deben convivir con emociones negativas"

¿Cuántas veces hemos pensado eso de "todo me sale mal" o "por qué a mí"? La frustración es una de las emociones más populares, nadie se salva de ella. "Si hay algo que te frustra significa que hay algo que debes cambiar", advierte la coach Raquel Calonge, que insiste en que "hay que enseñar a los niños a lidiar con las emociones negativas, si no tendrán siempre unz extrema sensibilidad y no sabrán gestionar ningún contratiempo".

Puedes escuchar todo lo que nos ha contado Raquel sobre la frustración:

