No me obligen a ser heterosexual

Curar la homosexualidad es exactamente lo mismo que curar los ojos verdes.

El amor no se puede criminalizar. No nos pueden obligar a no a amar a la persona que amemos. Podremos disimular, podremos engañar e incluso podremos engañarnos. Se puede ser homosexual y fingir no serlo, el problema es que me obliguen a ello. Claro que esa fue la dinámica en la que nos criamos y nos criaron. Por eso, ahora, que no hay una dictadura ultraderechista y hasta que no se gane en las urnas y se deroguen, existen leyes que para que nadie pueda obligarme a ser heterosexual.

Simplemente por esa ley, se le debería caer el pelo al obispado de Alcalá. La Comunidad de Madrid está investigando y, de ser verdad la información publicada por diario.es, sancionará como corresponde.

La multa oscila entre los 20.000 y 45.000€. Espero que tengan los cepillos llenos.

Está muy bien que estas cosas salgan a la luz. Que hablemos de ellas, que todos sepamos lo que ocurre en nuestras diócesis, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. El obispado de Alcalá ha tenido la permisividad de la Conferencia Episcopal, luego se extrañan los monseñores si les preguntamos sobre el tema. Pero se trata de una terapia reeducativa y la Iglesia recibe 4.000 millones de euros del estado por educar en sus colegios. Esta educación ¿también se paga con esos presupuestos?

Luego se sorprenden porque exijamos que no se adoctrine a los niños en los colegios públicos con su religión. No nos parece bien que los niños de primaria procesionen con pasos de semana santa por el patio del colegio, igual que no nos parece bien que pretendan curar la homosexualidad, ofreciendo este tipo de reeducación del obispado de Alcalá.

Ojalá se les acabe el chollo.. No saben las ganas que tengo de arder en su infierno.