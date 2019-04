Álvaro Bautista: "Sólo volvería a MotoGP si fuera con una moto oficial"

El piloto español Álvaro Bautista se alzó con la victoria en el Circuito Motorland de Alcañiz este fin de semana logrando un pleno en las carreras que hasta la fecha se han celebrado en el Mundial de Superbikes. El piloto valoró la reciente victoria en el último tramo de Carrusel Deportivo con Manu Carreño.

"Sinceramente no me lo esperaba. Es un campeonato nuevo para mí, una moto distinta a la que estoy acostumbrado a llevar y la verdad que es increíble como hemos empezado. Son muchas carreras como para ganarlas todas, vendrán circuitos más difíciles que otros, de momento estoy disfrutando y lo que tenga que venir que venga", reconoció el piloto sobre su inicio de Mundial de Superbikes.

En cuanto a la diferencia que hay con MotoGP, Bautista admite que "sí que hay, a parte de las motos, el ambiente dentro del 'paddock' es muy distinto. Esto es más familiar, más sano, más humano, hay muy buen rollo entre los pilotos, se nota mucho la diferencia. También con el aficionado, que está muy cercano a los pilotos".

"Sinceramente, me estoy divirtiendo mucho con la moto, me gustaría tener una moto competitiva en MotoGP que parece que es donde está lo fuerte de la fábrica y donde se ponen los esfuerzos es en ese campeonato. Ahora mismo no lo echo de menos, sólo volvería si fuera una moto oficial. Para sufrir como estaba antes, no lo quiero más", sentenciaba Álvaro Bautista sobre la posibilidad de volver a MotoGP y sobre si echaba de menos la categoría reina del motociclismo.