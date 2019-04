¿Pedirá perdón el PP?

Es posible, que no es este Ojo un experto jurista y sobre todo, no pretende serlo, que pueda ser sancionable la proyección de los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor madrileña, y Podemos, el partido que abonó la factura, se enfrente a algún problema legal. Pero sirva este recordatorio para refrescar la mente de los votantes, que atontados como estamos todos por sucesos posteriores, en primer lugar el proceso que se inició en Cataluña, a lo mejor ya se han olvidado de Luis Bárcenas, los maletines de la calle Génova y la larga lista de políticos sobrecogedores, o sea, que cogían sobres llenos de billetes, dirigentes desde lo más alto del Partido Popular. Y hasta ayer mismo, no se vayan a creer, que apenas si estamos hablando de hechos ocurridos en los últimos cinco o seis años.

Y como ocurre con la policía patriótica, los actuales dirigentes del partido se quitan los muertos de la chaqueta, pero al menos deberán reconocer que todavía estamos esperando que el pimpollo Casado, tan exigente con los demás, pida perdón a la ciudadanía por las decenas de chorizos que encubrió su partido. Suerte ha tenido, la memoria del respetable es débil, de que en el Supremo se juzgue estos días el proceso catalán, y no la Gürtel, porque tendríamos la vergonzosa corrupción del PP abriendo los telediarios todos los días.