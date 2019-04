"Desde España nos alegramos mucho de la elección de Zuzana Caputova"

Alexandra, checa, se instaló en Gijón en el año 2004 donde trabaja en geriatría, "una profesión de la que me he ido enamorando", nos cuenta. Tiene dos hijos, bilingües, porque para ella siempre ha sido importante que ellos aprendiesen también su idioma. "Pero cuando uno vive aquí ve la necesidad de verse con más compatriotas, sobre todo para que los niños practiquen el idioma, y así empezó nuestra asociación. Celebramos unas cuatro fiestas anuales", describe. "Estamos muy felices con la elección de la presidenta Zuzana Caputova porque nos encanta el estilo con el que ganó. Ella ganó porque no atacó a ningún político, explicó bien sus ideas. Queremos felicitarla y desearle mucha suerte en su mandato".

