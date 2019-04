Deulofeu: "Veo muy favorito al Barcelona"

Gerard Deulofeu fue el gran protagonista del triunfo del Watford ante el Wolverhampton de Nuno en las semifinales de la FA Cup disputadas en Wembley (3-2) marcando el jugador catalán un golazo para forzar la prórroga y otro ya en el tiempo extra para certificar el pase. El exjugador del Barcelona valoró la victoria y el enfrentamiento de los culés contra el Manchester United en los cuartos de final de la Champions en El Larguero con Manu Carreño.

"Veo muy favorito al Barcelona, quieren ganar la Champions. Está claro que el Manchester United juega con muchas contras, un juego más físico, pero creo que el Barça va a dominar muy bien la eliminatoria. ¿Favorito para ganar la Champions? Es uno de ellos, pero al final hay equipos muy fuertes como el City y la Juventus", reconoció Deulofeu sobre la eliminatoria antes de cerrar la puerta a una tercera etapa como culé: "Mi etapa allí ya está superada, no me gustaría una tercera. He sido canterano pero ya se acabó; tengo que seguir mi carrera por otro lado".

En una de sus etapas precisamente en Barcelona coincidió con el que será el técnico rival en la final de la FA Cup, Pep Guardiola, al que define como "un entrenador brutal. Si te fijas, todos los jugadores que ha cogido han mejorado. Ha sido el único que se ha preocupado en tratar de explicarme cuatro cosas bien explicadas cuando era más joven. Está claro que me gustaría volver a jugar con él".

En cuanto a la estrategia a seguir para vencer al Manchester City de Guardiola, Deulofeu reconoce que "Se le puede ganar pero es muy complicado. Habría que jugar de una forma muy defensiva porque sino saldría de la presión muy fácil. Jugamos hace poco en su campo y aguantamos la primera parte, aunque después nos metieron dos o tres seguidos", explicó.

Gracias a sus dos goles el Watford certificó su pase a la final. El primero, una genialidad que reconoce que "viéndolo desde fuera está un poco mejor de lo que pensaba. Contento, salí desde el banquillo y pude ayudar al equipo empatando. En la prórroga el rival estaba cansado y yo fresco y sabía que en cualquier acción podría matar el partido".

En cuanto a un posible regreso a la Selección, admite que "por supuesto me gustaría volver, trabajo para ello. Tuve una época muy bonita en la Selección, lo poquito que estuve di un nivel muy bueno. Está claro que no es lo mismo ir a la Selección que ir, jugar bien y ganártelo. Trabajo mucho para eso y está claro que algún día volveré porque tengo muchas ganas", sentenció.