Carlos Arribas: "No es tan extraño que se hubiese inventado algo así viendo el 'Caso Armstrong'

La sanción por dopaje a Alberto Contador ha vuelto a salir a la luz después de liberarse los papeles de la última vista del Tribunal Administrativo del Deporte (TAS) sobre el famoso 'Caso Armstrong' según el cual se habría podido descubrir que el entonces director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, había intentado que Pedro Celaya -médico sancionado por el caso- colaborara con su objetivo de probar que Contador no sólo se había dopado para ganar el Tour de 2010 sino que antes también había recurrido a sustancias dopantes. A cambio de su colaboración le habría prometido que se le levantaría la sanción. Carlos Arribas, autor de la información que publica El País y Enrique Gómez Bastida hablaron sobre este nuevo caso en El Larguero con Manu Carreño.

"El 'Caso Armstrong' era el caso más paradigmático a nivel internacional. Se contactó con el doctor y otras personas relacionadas con el caso. Nuestro gran caso era la 'Operación Puerto' que todavía se esperaba tener una resolución satisfactoria. Tenía que tener a algún profesional que hubiese reconocido que había tomado sustancias dopantes. Había ocurrido en otros países, pero en España no se tenía ese testimonio", explicó el propio Enrique Gómez Bastida sobre el caso.

Además, el que fuera director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte niega que se pudiera revocar la sanción del médico en caso de que éste colaborase: "Es imposible eliminar toda la sanción sin ningún procedimiento, lógicamente no es verdad. Es imposible que alguien sancionado puedan pasar a levantársela".

Durante la visita del TAS a la Agencia Mundial Antidopaje, Pedro Celaya narró la reunión que mantuvo con la AEPSAD:

"Fui a Madrid a una reunión con la Agencia Española Antidopaje en la que me ofrecieron quitarme la sanción si declaraba contra algunas personas, aunque fueran mentiras. Fui a la reunión porque pensé que tendría la oportunidad de decir la verdad, pero allí vi que el acuerdo de cooperación que me ofrecían implicaba a cierta persona. Les dije que si tenía que hablar de esa persona solo podría decir algo positivo, cosas positivas sobre él. Pero ellos me respondieron que para arreglar mi asunto tendría que decir algo negativo sobre esa persona, aunque no fuera verdad. Me desilusioné tanto que me fui de la agencia". El médico, terminó reconociendo que se trataba de Alberto Contador el ciclista implicado.

Carlos Arribas, periodista de El País, reconoce que "tampoco es tan extraño que se hubiese inventado algo así viendo cómo actuó la agencia antidopaje de Estados Unidos con Armstrong logrando que algunos compañeros declarasen contra él".

"Los hechos se producen en 2014, un año después de la 'Operación Puerto', que dejó la idea de que España no luchaba contra el dopaje y podría ser una manera de demostrarlo acusando a la máxima estrella como era Alberto Contador", reconoce el periodista.