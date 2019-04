En estos tres primeros meses el repunte mortal de la violencia machista es preocupante. 16 mujeres asesinadas nueve más que el año pasado por las mismas fechas. Es decir, más de un 50%. Once niños y niñas huérfanos este año víctimas de la violencia de género. Y si hay algo que nos obsesiona en La Ventana, es conocer la historia que hay detrás de estas vidas robadas.



"Invito a vivir, Vivamos”. Es el título que encabeza uno de los primeros poemas de No camiño do vento, el libro de Sesé Mateo. Ella no pudo ver publicado este libro porque fue asesinada por su expareja hace dos años en su casa de Chapela (Redondela-Pontevedra) . Sesé tenia 52 años, dejó huérfanos a sus tres hijos, que ahora recuperan su figura a través de sus reflexiones, poemas tanto en castellano como en gallego, que ella fue plasmando en una libreta a lo largo de vida. Escritos que sobrevivieron entre los escombros de la casa, y el hogar que voló por los aires el día que fue asesinada por su expareja.

Nos acompaña su hijo Joshua, que ha publicado este libro para recordar a su madre. "Es una formade recuperar los recuerdos de nuestra madre. Cada vez que alguien recite sus poemas, cante una canción o haga una ilustración seguirá viva".

Joshua encontró en su antigua casa esta libreta. "La escribió para ella misma, así que está escrita de manera transparente. Habla de sus sentimientos de una forma que no todo el mundo es capaz de expresar". Unos poemas que, de no haber ocurrido esta tragedia, probablemente nunca hubieran visto la luz.

Joshua protesta por la falta de atención a los hijos e hijas de víctimas de maltrato. "No vemos lo que pasa cuando un hijo se queda solo". Hace un año, en unas jornadas sobre huérfanos de víctimas de la violencia machista, denunció ante el Senado el desamparo de su familia. Tuvieron que ir llamando "puerta por puerta" para poder salir adelante.