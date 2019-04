'Quiero comerme tu páncreas', un grito a la vida y la amistad

Shinichiro Ushijima debuta en el largometraje con 'Quiero comerme tu páncreas', una película basada en un manga con el mismo título del autor Yoru Sumino. El director ha decidido trasladar a la gran pantalla la novela que consiguió ser best seller con más de 2,6 millones de ejemplares vendidos tras su lanzamiento en 2015.

La cinta se centra en una relación entre dos polos opuestos: Sakura, una chica llena de ilusiones, alegre, risueña y con un gran sentido del humor; y un chico, del que no conoceremos el nombre hasta el final. Un joven introvertido, antisocial y sin amigos.

Ushijima nos presenta esta historia a través de un encuentro fortuito: por casualidad, el chico encuentra un cuaderno en el hospital. Cuando lo abre, descubre que se titula 'Convivencia con la enfermedad', y que corresponde a una compañera de su instituto. A pesar de que hará como que no le importa nada, terminará siendo uno de los pilares fundamentales en la vida de Sakura. Ella, una joven de diecisiete años que no quiere que nadie se entere de su enfermedad de páncreas confía en una leyenda que dice que, si un enfermo se come el órgano de otra persona sana, ésta se cura.

Esta historia de Yoru Sumino nos recuerda a 'Bajo la misma estrella' de Josh Boone, una historia paralela en la que nos enseñaba, a partir del relato de una adolescente enferma, el valor que tiene la vida. Una historia comparable en cuando a términos de enseñanza.

La magia de esta película es que ambos protagonistas tienen mucho que aprender el uno del otro. Son totalmente distintos y por ello nadie entiende que ella pase tanto tiempo con él, y es él mismo el que tampoco entiende por qué cede a todos los caprichos de Sakura. 'Quiero comerme tu páncreas' es un grito a la lucha de querer seguir adelante incluso sabiendo que tiene una enfermedad terminal, un grito a la vida.