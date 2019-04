'After' y los clichés del amor adolescente: "La audiencia reclama estas historias"

La saga literaria de Anna Todd, 'After' se ha convertido en todo un fenómeno literario que ha cambiado su vida de forma radical. Nació en Wattpad como resultado de una fantasía de la autora con el cantante Harry Styles, miembro de One Direction, y que adopta el nombre de Hardin Scott en la trama.

Jenny Gage, directora que debuta con el largometraje, ha apostado por este drama adolescente interpretado por Josephine Langford y Hero Fiennes. Tessa Young es una joven estudiante responsable, con una vida estable y ordenada que empieza la universidad con un claro objetivo: sacar buenas notas. Su compañera de habitación, sin embargo, tendrá otra forma de ver la vida. Todo cambia con la llegada a su vida de Hardin Scott, un adolescente con un pasado oscuro y acostumbrado a una mala vida.

'After' es una historia de autodescubrimiento personal y de un primer amor adolescente que comenzó en internet mediante posts hacia los fans. La escritora, aficionada a la boy band One Direction, decidió contar su propia historia de fan fiction a través de la plataforma online. Con más de 1,5 billones de lecturas online y 15 millones de ventas en papel, ha sido bestseller número uno en todo el mundo, entre ellos países como Italia, Alemania, Francia o España.

"No sabía cómo de largo tenía que ser un libro. Empecé escribiendo miles de palabras sin saber cuándo parar. No escribía todos los días, necesitaba sentir esa necesidad. Por ello, había épocas en las que no escribía nada y me llevaba meses sin escribir, y otras en las que me llevaba todo el día escribiendo." contaba la escritora, Anna Todd, sobre su primera experiencia como novelista.

Josephine Langford, a la que hemos podido ver anteriormente en el thriller de terror 'Siete Deseos' cuenta que "cuando formas parte de algo y vienes de una base tan fuerte como es en este caso un libro, tienes que ser consciente de que tienes que ser el personaje pero sin perder tu esencia. Formamos parte de esto y tenemos que tener en cuenta al personaje y a sus características, pero también a nosotros mismos". Langford, que está comenzando su carrera como actriz, cuenta el lento y difícil proceso que llevó a cabo hasta llegar a 'After': "para mí siempre había sido un sueño ser actriz, pero no sabía como empezar el proceso. Todo fue un poco lento porque pasé mi infancia en medio de la nada, alejada de la ciudad, y no sabía como gestionarlo. Finalmente me decanté por una agencia y hacer así audiciones para diferentes proyectos".

Las películas de drama romántico adolescente están acostumbradas a ser taquilleras, como ha sido el caso de la española '3 Metros sobre el cielo' o 'Perdona si te llamo amor'. "Este tipo de relaciones pasa realmente y pueden ser un poco locura, sobre todo durante la adolescencia. Estas historias se cuentan porque la audiencia lo reclama", comenta Hero Fiennes sobre el gran impacto de este tipo de películas románticas entre el público. "En la vida suceden cosas buenas y cosas malas, pero eres tú el que decides con qué quedarte. Con estas películas puedes aprender y elegir con qué parte te quedas, qué parte quieres que siga formando parte de tu vida", concluía el actor.