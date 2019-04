Jim Jarmusch y su peli de zombies inaugurarán el Festival de Cannes

Los zombis serán protagonistas en la primera jornada del sesudo Festival de Cannes. El encargado de inaugurar el certamen es Jim Jarmusch con la comedia negra de zombis The Dead Don't Die. El director ha reunido a un reparto de estrellas ecléctico, que mezcla Bill Murray, Chloe Sevigny, Adam Driver, Selena Gómez, Steve Buscemi, Rosie Perez, Danny Glover, Iggy Pop y Tom Waits que veremos el próximo 14 de mayo en el festival galo.

En la película Murray, Sevigny y Driver son tres policías del pueblo de Centerville que luchan contra una invasión de zombis. La cinta, que no parece una película de género al uso, se estrenará en los cines de Francia el mismo día de la apertura (14 de mayo) y un mes después, 14 de junio, en Estados Unidos.

Jarmusch es un asiduo al festival desde que ganara la Cámara de Oro en el año 84 con Extraños en el paraíso. También ha ganado la Palma de Oro a mejor cortometraje en el año 93 por Coffee and Cigarettes: Somewhere in California. En sección oficial ya ha estado varias veces, con Flores rotas, con la que ganó el Gran Premio del Jurado en 2005, con Solo los amantes sobreviven, con Ghost Dog, el camino del Samurái, con Dead Man, Mystery Train y Bajo el peso de la ley y, la última vez, en 2016 con Paterson, protagonizada por Adam Driver.

El próximo jueves 18 de abril se realizará en París la conferencia de prensa con el anuncio de toda la programación oficial, en la que se espera estén los nuevos trabajos de Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar, entre otros.