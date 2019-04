Carles Rexach: "Entendí los pitos a Griezmann aunque no los comparto, al igual que no le ficharía"

Carles Rexach, actual asesor presidencial del FC Barcelona, analizó la eliminatoria de los culés ante el Manchester United en Old Trafford en la ida de los cuartos de final de la Champions League en El Larguero con Manu Carreño además de pronunciarse sobre los pitos a Griezmann en el último partido en el Camp Nou.

Griezmann y la decisión convertida en pitos

"Lo entendí pero considero que no se le tenía que pitar, igual que yo no le ficharía, pero como consecuencia...por circunstancias de la vida a veces el tren pasa una vez y creo que no fue elegante, pero pitarle tampoco. El Barcelona no tiene que ficharle en estos momentos, aunque no es decisión mía. No me gustó todo aquel movimiento que hizo de si vengo, si voy...tampoco me gustó el documental de Piqué. Acepto todo, cada uno tiene su punto de vista y yo hablo desde el mío", considera Rexach sobre el posible fichaje de Griezmann este verano.

Además, explica que "es un jugador que es estilo Barça y puede encajar perfectamente. Se mueve un poco por donde lo hace Messi, un poco escorado a la derecha y hace un poco lo que Messi en el Atlético de Madrid, por lo que sería traer a un jugador que no es diferente".

La Champions pasa por Old Trafford

"Sensaciones, por el ambiente que veo, son buenas. El Barça es consciente de lo que se juega, el único contratiempo que se tiene son esas ganas enormes de ganar la Champions, que las tenemos todos pero hay que jugar con la cabeza fría", reconoce sobre la posibilidad de ganar la Champions, aunque afirma que los blaugranas merecieron más estas últimas temporadas: "No sólo a Messi, al club en general; en los últimos años el Barça ha marcado unas temporadas sensacionales, pero también el factor suerte es importante".

El Barcelona está clasificado para la final de la Copa del Rey, con LaLiga sentenciada y en cuartos de final de la Champions, por lo que las probabilidades de ganar el triplete aumentan, aunque Rexach considera que "es muy complicado. Ya lo hemos conseguido en un par de ocasiones pero es muy difícil aunque no hay dos sin tres. Soñarlo no cuesta dinero".

La victoria ante el Atlético de Madrid

"Fue un partido clave, no ganarles hubiese provocado el nerviosismo, y nos ha dado una tranquilidad enorme. Tenemos la ventaja de encarar esa recta final de LaLiga jugando un poco más con las alineaciones", explica el exjugador blaugrana sobre la ventaja liguera.

Sobre la expulsión determinante de Diego Costa admite que "si dijo lo que dicen que dijo entonces le pueden expulsar perfectamente. Ahora bien, yo como jugador que he sido pienso que los jugadores pueden estar encendidos en determinada mantera. El árbitro, en esa situación, debería haber dicho: "¿Qué dices? Vuelve a repetírmelo" y el jugador hubiese dicho: "No, nada, nada", porque creo que el que perdió fue el fútbol".