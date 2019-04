Jorge Molina: "Cuando hay quejas es porque conseguimos los tres puntos, no se escuchan nunca cuando nos ganan"

El jugador del Getafe y máximo goleador del equipo, Jorge Molina, ha atendido a El Larguero para hablar de la buena situación que atraviesa el club madrileño, en puestos de la Champions League desde hace varias jornadas. A pesar de ser positivos, el jugador asegura que "queda mucho aún" y que "el equipo es ambicioso, va a pelear por el máximo con los pies en el suelo y sabiendo que es una tarea muy difícil". Lo más importante a estas alturas es "no cambiar lo que hemos hecho hasta ahora" y pensar "partido a partido".

"El Valencia es quizá el más peligroso por la dinámica en la que venía", comentaba Molina, pero si descartar al Sevilla que "siempre ha estado ahí, aunque ahora ha bajado". "El Valencia es el que venía de menos a más, salvo el partido de Vallecas, llevaba 17 partidos sin perder, con una dinámica muy positiva", explicaba, añadiendo al Betis en ultimo momento como otro candidato al puesto de Champions.

Como máximo goleador del equipo, Molina indica que "no me lo esperaba, llegué con el reto del subir al Getafe en un año complicado en el que lo pasamos bastante mal". "Con la llegada del míster cambió todo un poco, el equipo reaccionó, fue bonito y conseguimos ascender. El año pasado peleamos por la Europa hasta la última jornada con el Sevilla. Y este año estamos en cuarta posición. Los tres años que llevo en el club están siendo espectaculares", comentaba a Manu Carreño.

Ante las quejas de muchos equipos y aficionados sobre el juego "peligroso" del Getafe, Jorge Molina apunta que "normalmente cuando hay quejas de ese tipo es porque conseguimos los tres puntos" y que "no se escuchan nunca de un rival cuando nos han ganado". Reconoce también que son un conjunto "muy compacto e intenso" y que "hoy en día con la exigencia y la igualdad que hay el equipo que no juega al límite lo tiene complicado".

Sobre su renovación, Molina ha confesado a Manu Carreño que "no hay prisa, al final tanto el club como yo estamos contentos y no va a haber problema seguro". A punto de cumplir sus 37 años, dice encontrarse "muy bien" y "mientras el físico respete y acompañe seguiremos dando guerra". El jugador insiste en centrarse en el próximo partido para seguir en puesto de Champions, no conformándose con jugar la Europa League: "Ahora no lo firmo, hay que ser ambiciosos. El equipo va a pelear por todo lo que se pueda".