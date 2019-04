Antes de ir a la audiencia, ¿cómo funciona el EGM? ¿Cuándo nació? Nació en los años 60, eran estudios que hacían algunos anunciantes con institutos de investigación, para saber dónde anunciarse. En el año 68 nace el EGM como tal, las empresas que se unen para hacerlo ya no son solo anunciantes, también agencias y medios de comunicación. En el año 88 el Ministerio del Interior registra los Estatutos de la Asociación para la investigación de Medios de comunicación, la AIMC, que es la que desde ese momento produce el EGM y es la propietaria de esos datos.

¿Cómo miden la audiencia? Para conseguir esos datos se hacen unas 30 mil entrevistas, 27.000 entrevistas personales más 3.000 entrevistas online. Y se hacen tres muestras al año, lo que llamamos oleadas. Estamos en abril, esta es la primera oleada del año. Y en esta oleada, la Cadena SER sigue siendo líder de audiencia con casi 4 millones de oyentes. Otros datos son, por ejemplo, que la COPE ha superado los tres millones.

Según el diccionario, la audiencia es el acto de oír las personas de alta jerarquía u otras autoridades, previa concesión, a quienes exponen, reclaman o solicitan algo. Tribunal de justicia colegiado y que entiende en los pleitos o en las causas de determinado territorio. Nos tenemos que ir a la quinta acepción para ver: Público que atiende los programas de radio y televisión, o que asiste a un acto o espectáculo. Si vamos a la etimología: viene del latín audientia: dividimos en tres partes: audire -de oír-, -nt- -hace la acción-, y el sufijo -ia , que es la cualidad-. significa "grupo de personas que escuchan". Al final no son datos, no son números, no son tantos por ciento. La audiencia es la gente.

Hoy para analizar el concepto tenemos a UBALDO CUESTA, catedrático en Psicología Social de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid.