¿España está dejando de ser creyente?

La Fundación Ferrer i Guàrdia ha publicado su informe sobre Laicidad en 2018, con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas y del Instituto Nacional de Estadística. En el estudio constata que la fe y sus ritos se deshinchan de manera imparable en España. Casi uno de cada tres ciudadanos se declaran ateos, agnósticos o no creyentes, el triple que en 1980, y la cifra se dispara al 50% entre los jóvenes de 18 a 24 años.

Los datos pueden resultar sorprendentes pero no lo son tanto. Es lo que tiene la libertad. Hace sólo 40 años que nuestro país, con la Constitución, acabó con un régimen en el que la religión católica no era opción sino imposición, muy propio de quien lo encarnaba y se consideraba ungido “por la gracia de Dios”. Una libertad sustentada además en una mayor formación y conocimiento científico, que proporciona respuestas que antes sólo caían del cielo. Y, quién sabe, un alejamiento azuzado además por la actitud de una Iglesia tan estricta con el feligrés y tan laxa con sus ovejas descarriadas. Quizás España no haya dejado de ser católica, como proclamó en 1931 Azaña. Pero lo cierto es que celebrar la Semana Santa y la Navidad ya no forma parte del ADN de todo español, como proclamó hace unos meses el inefable secretario general del PP, Teodoro García Egea. Y al que no le guste, como él mismo dijo, que se aguante.