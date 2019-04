La gran contradicción de este Barça

El FC Barcelona está más cerca de las semifinales de la Champions League tras su victoria por la mínima en Old Trafford. El director de El Larguero analiza el juego del equipo y también el estado de muchos de sus jugadores.

"Estábamos viendo partido en la redacción, y tengo la sensación de que hay pocos equipos que le pueden hacer sombra a este Barça de aquí a la final (de Champions), con permiso de Cristiano y su hambre depredadora de gol. No lo veo de verdad. A ver el City en la vuelta con el Tottenham, pero veo al Barça superior a casi todos", comenzó Carreño.

"Sin embargo no me emociona este Barça, puede ser una contradicción: Tiene a Ter Stegen que le tiran dos veces y te hace tres paradas; tiene a Piqué en uno de los mejores momentos de su carrera, está a un nivel espectacular. Luego es verdad que para mí hay un vacío en el centro del campo donde no destaco a nadie en esa columna vertebral porque Busquets no está bien, Rakitic cumple siempre pero no me parece un pilar; luego entre Arthur y Arturo Vidal hacen uno... Va entrando Coutinho... Pero arriba están Messi y Suárez y se acabó la fiesta", prosiguió.

"(El Barça) ha mejorado mucho atrás, concede muy poco y el Manchester apenas ha tirado, pero no me emociona este Barça. A veces veo partidos y casi me gusta menos, que me entiendan los aficionados del Barça, casi me gusta menos que el que el Barça de Luis Enrique cuando lo veo jugar", concluyó Carreño.