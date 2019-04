"¡Qué coño hace Madonna en Lisboa!"

Elvira Lindo nos habló hoy desde Portugal y de asuntos que preocupan, o no, en el país vecino. El primero el 'affaire' Madonna/Lisboa , el final de su pasión lusa que ha durado dos años y que , según la reina del pop, se basaba en la triple 'F': la de la virgen de Fátima, la del fado y la del Benfica, equipo en el que jugaba (en categorías inferiores) uno de los hijos de la cantante. Madonna que durante dos años se ha hospedado en un palacete del centro de Lisboa con todo su séquito, se ha enfadado porque no le han dejado rodar un videoclip en el que ella montaba a caballo. "Con todo lo que he dado por este país y me lo pagan así" declaró la estrella. Elvira Lindo cree que "Madonna no ha dado nada a Portugal". Es más, los portugueses teníán la sensación de "¡Esta que coño hace en Lisboa!". Y lo más importante, apunta Elvira, "por muy famoso que seas, nadie te debe nada".

También nos ha hablado Elvira Lindo de un caso que puso a Portugal en un mapa mediático poco agradable. Es el caso de "La desaparición de Madeleine McCann" en 2007 y que ahora se ha convertido en una serie documental en la plataforma Netflix. Hay que remontarse a mayo de 2007. En un apartamento turístico del Algarve desaparecía una niña de tres años. Los padres, Kate y Gerry MacCann se pusieron en el foco mediático. "Ese fue su gran error, la sobreexposición" cree Elvira Lindo, que además ve en esta historia el clásico caso en el que la presión de la prensa afecta a la investigación policial. "La obsesión por culpar a los padres, hizo olvidar la investigación" opina Elvira Lindo , además "era muy enrevesado pensar que todo era un complot en el que participaron familia, amigos y conocidos ".

Relacionado con este documental y todos los documentales que incluso están reabriendo casos en los últimos años, Elvira Lindo quiere diferenciar entre lo que debe ser el trabajo de los periodistas y el de los policías. "Los periodistas deben investigar, aportar testimonios y documentos, pero no acusar ni sacar conclusiones, o dejar abierto casos y sembrando sospechas" advierte la escritora que no cree que se deban usar las técnicas de la ficción para contar casos reales.