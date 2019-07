Comedia Perpetua | 1x30 | Mira macho, yo qué sé

Comedia Perpetua 1x30 | Las phienas viven. La lucha sigue.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

******************************************

Wikipedia de Don Rickles, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Rickles

Twitter de Conan O´Brien. El presentador de Late Night del que hablamos.

https://twitter.com/ConanOBrien

Twitter de Team Coco. La productora de Conan.

https://twitter.com/TeamCoco

"Gente Viva", el programa de humor en el que participó Miguel Campos dirigido por Jorge Ponce con un elenco de cómicos brutal.

http://www.rtve.es/playz/genteviva/

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "The Best of Ultimate Gold Greatest Hits" de Jimmy Carr.

https://youtu.be/g5GRHlhBSDY

"The Naked Jape: Uncovering the Hidden World of Jokes", el libro de Jimmy Carr y Lucy Greeves.

https://www.amazon.es/Naked-Jape-Uncovering-Hidden-World/dp/0141025158

Acerca de la movida entre Jay Leno y John Oliver.

https://www.foxnews.com/entertainment/john-oliver-slams-jay-lenos-call-for-late-night-civility-airs-old-tonight-show-monica-lewinsky-jokes

******************************************

