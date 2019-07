Comedia Perpetua | 1x31 | Do sleduyushchey nedeli fiyeny

Comedia Perpetua 1x31 | El porro de 24 horas del audiovisual.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

Wikipedia de Andrew Dice Clay, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Dice_Clay

Acerca de "Ford Fairlane", la película que dobló Pablo Carbonell.

https://blogs.20minutos.es/que-fue-de-todos-los-demas/2017/03/15/andrew-dice-clay-ford-farlane-detective-rockanrolero/

Wikipedia de Ali Wong, la china embarazada de Netflix.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Wong

Acerca de Pete Davidson y Kate Beckinsale, ese muchacho que está haciendo por vivir.

https://www.elmundo.es/f5/descubre/2019/03/05/5c7e6b5d21efa0f9408b45f5.html

Twitter de David Suárez, el cómico sobre el que Miguel Campos vuelca su ira.

https://twitter.com/DavidSuarez_

David Suárez dándonos caña en yu.

https://youtu.be/0usOSPGWEUA

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" hemos hablado de "The Tennessee Kid" de Nate Bargatze.

Puedes verlo completo aquí: https://www.netflix.com/title/81002880

La visita de Stephen Colbert a Evening Urgant, el Late Night ruso.

https://youtu.be/zWnVV3-0wgw

