Star Wars, Los Simpson y superhéroes por doquier: así es 'Disney +'

En agosto de 2018, The Walt Disney Company anunciaba el fin de su acuerdo de distribución a través de la plataforma de streaming Netflix y el lanzamiento de su propio servicio de transmisión de contenido multimedia por Internet. Varios meses más tarde, y después de materializar la adquisición de 21st Century Fox, la casa de Mickey Mouse revela todos los detalles sobre 'Disney +'.

Una plataforma, que llegará el próximo 12 de noviembre a Estados Unidos (a comienzos de 2020 a España), que destaca por su resolución 4K con soporte para HDR y, sobre todo, por su amplio catálogo. Desde Disney, Pixar y Marvel hasta Star Wars y National Geographic, entre otros. Un total de 25 nuevas series, 500 películas y más de 7.500 episodios que podrán ser descargados para verlos sin conexión.

Desde Star Wars hasta Los Simpson

Durante la presentación de este servicio, el presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger, ha dado a conocer las series que llegarán a la plataforma de streaming de cara a su lanzamiento. Entre ellas destaca The Mandalorian, la serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal que narrará la historia de un cazarrecompensas intergaláctico. Pero no será la única. Disney + también contará con la nueva temporada de la serie animada 'Star Wars: The Clone Wars' y otra inspirada en el espía Cassian Andor, a quien pudimos ver en Rogue One.

En lo que a Marvel se refiere, el equipo de Iger prepara una serie sobre el antihéroe Loki, otra sobre Falcon y Soldado de Invierno y una tercera protagonizada por los superhéroes Wanda y Visión. También la animada Marvel's What if?, en la que se explorarán los momentos cruciales del Universo Cinematográfico de Marvel y descubriremos qué hubiera pasado si se hubieran producido de otra forma.

En el campo de la animación, Disney prepara una serie documental sobre el proceso de creación de Frozen 2, una serie de cortos animados sobre Forky, uno de los nuevos personajes de la saga Toy Story, y otra sobre la ovejera Bo Beep. También una película sobre Phineas y Ferb y las 30 temporadas de Los Simpson, que estarán disponibles a partir del 12 de noviembre en Estados Unidos. Por lo tanto, Disney + se convierte en la primera plataforma que lleva a la familia amarilla a un servicio de streaming.

La plataforma también prepara documentales de National Geographic como El mundo según Jeff Goldblum o La magia del reino animal. En total, el canal de televisión ofrecerá 350 horas de contenido en el que podremos conocer más sobre el mundo que nos rodea.

A todo esto también hay que sumarle en torno a 500 películas entre las que se encuentran todas las películas de Marvel (incluida Capitana Marvel), de Fox, de Pixar y de Disney. También la saga Star Wars al completo y la versión action live de La dama y el vagabundo.

Precio y disponibilidad del servicio

La gran apuesta de la factoría Disney para hacer frente a Netflix y otros servicios de vídeo en streaming llegará el próximo 12 de noviembre a Estados Unidos. Sin embargo, no podremos disfrutar de ella en España hasta el primer o segundo trimestre del año, tal y como han dado a conocer desde la compañía.

En lo que al precio se refiere, Disney+ estará disponible desde 7 dólares al mes o 70 anuales (unos 6 euros al mes y 60 al año, aproximadamente). Por lo tanto, el servicio de streaming de la casa de Mickey Mouse será (por el momento) más barato que su competidor directo, Netflix.