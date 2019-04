Kepa Larumbe: "Para destruir la presunción de veracidad arbitral se necesita una prueba muy contundente"

Tras conocer la sentencia de Diego Costa con una sanción de ocho partidos tras su comportamiento ante el árbitro Gil Manzando en el Camp Nou, Kepa Larumbe, ex director legal de la RFEF y ahora director legal en el despacho BDO, experto en derecho deportivo, ha entrado en El Larguero para explicar las infracciones del jugador del Atlético de Madrid.

"Están tipificadas en el artículo 94 y 96 del código, la sanción oscila entre 4 a 12 partidos. Se aplica a cuatro partidos por cada una de ellas porque no hay reincidencia en esta temporada. El comité siempre ha tendido a aplicar el mínimo. Es complicado rebajarlo porque todo esto pivota sobre la presunción de veracidad del acta arbitral. Se puede destruir la presunción pero necesitamos una prueba muy contundente porque hay que acreditar el error material manifiesto. El contenido del acta arbitral es imposible, no interpretable", comentaba Larumbe a Manu Carreño.

Ante la posibilidad de que el club rojiblanco recurra la sanción, el experto apunta que "la prueba es la propia palabra del árbitro que tiene presunción de veracidad. Por poner un ejemplo es como la Guardia Civil de tráfico. Pasa lo mismo, es difícil acreditar las palabras porque no llevan un micrófono encima para saber lo que dicen. La diferencia entre el "te" y el "me" sería clave, no sería un insulto dirigido al arbitro. Pero no lo puede demostrar".

El debate de los jueves: ¿ Te parece excesiva la sanción de ocho partidos a Diego Costa?

Los expertos de El Larguero se han unido para debatir sobre la sanción del jugador rojiblanco ante su comportamiento en el encuentro ante el FC Barcelona. Jordi Martí y Antonio Romero se han decantado por un castigo justo para el futbolista: "Es una sanción justa que se ajusta al reglamento". Cuando saca los dos puños la tarjeta roja ya está sacada. Hacéis muy mal salvándole la cara a Diego Costa".

Del bando contrario se encontraban Talavera y Pablo Pinto, quien apuntaba que la sanción a Diego Costa era exagerada, "lo del brazo no es nada", para añadir que con 4 partidos habría sido suficiente.