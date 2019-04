La sanción a Diego Costa me parece exageradísima

Diego Costa ha sido sancionado por el Comité de Competición con ocho partidos -cuatro por insultar a Gil Manzano y cuatro por tocar el brazo del colegiado- por su actitud durante el partido contra el Barcelona. Yago de Vega opina sobre la sanción del hispano-brasileño.

"A mí me parece exageradísima la sanción de ocho partidos a Diego Costa. Yo creo que había que revisar la norma, que está ahí evidentemente. Hay que aplicarla, pero eso no significa que no haya que modificarla", comenzó.

"Es decir, que un jugador toque a un árbitro no creo que sea delito suficiente. Una cosa es que haya un empujón, un menosprecio, un gesto para intentar agredir... pero que Diego Costa de acto reflejo agarre la mano o le trate de frenar. No son intocables, puede haber contacto, no pasa nada. Naturalidad", explicó.

"La de Diego Costa no es una actitud violenta. Me parece excesivo cuatro partidos, cuando además se acumulan los otros cuatro del insulto. La norma está ahí se ha aplicado la norma y creo que eso hay que modificarlo. No puede ser que porque un jugador le toque el brazo a un árbitro le cueste cuatro partidos. Eso hay que revisarlo", añadió.

"Al final esto hace que se vean como de otro mundo los árbitros y que la cercanía no exista y creo que hay que darle normalidad y acercarles más. Hay que interpretar las jugadas. Hay que ver las jugadas y hay que valorarlas", finalizó.