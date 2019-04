Los clubes saben quiénes son los que la lían, no vale mirar para otro lado

Los derbis sevillanos protagonizaron la jornada del sábado. En el primero, en femenino, aficionados béticos profirieron cánticos deseando la muerte a Caparrós después de que éste anunciase que sufre leucemia crónica. Yago de Vega opinó al respecto.

"Los clubes saben perfectamente quiénes son los que la lían. No tengo ninguna duda. Ahora, también hay que echarle pelotas para ir contra ellos, no vale estar parado y mirar para otro lado. Y lo digo del Sevilla, del Betis... lo digo de los 20 equipos de Primera", comenzó.

"El mensaje, sea del equipo que sea: vamos a por vosotros, sois escoria, no vais a seguir ensuciando esto y vamos a entre todos a empujar para que os vayáis de aquí. No os queremos a ninguno porque lo único que hacéis es generar violencia y que la gente vaya con miedo al fútbol", explicó.

"Sois gente que además probablemente, lo aplicáis a vuestra vida a diario: gente que va a un campo de fútbol a desear la muerte a otra persona o se va a otro país a pegarse con otras aficiones. Como no sois capaces de vivir en sociedad, pues no os queremos", añadió.

"Hay que animar a todos los equipos de este país a que acaben con esta gentuza y que no vuelvan a un terreno de juego, que se vayan al monte a pegar cabezazos contra los árboles. Me da rabia terminar con hablando de esto después del partido tan bonito que hemos visto, así que no le voy a dedicar ni un minuto más a estos indeseables", concluyó.