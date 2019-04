Salpicaduras sexuales

El sexo salpica. De hecho, el verbo salpicar es un verbo al que, inmediatamente, le sacamos referencias sexuales. Salpica porque afecta a una o más personas, puede hasta mojarlos. Y encima son salpicones que pueden cambiar la vida de cualquiera.

Nunca un churrete dio tanto juego y trajo tanto dolor como aquel que quedó en el vestido azul de una becaria de la Casa Blanca. Aquella salpicadura demostró que el presidente de los Estados Unidos había tenido una aventura extramatrimonial, con la consiguiente escandalera. Ya saben lo bien que juzgamos a los demás.

Dudo mucho que todas esas personas que admiten pagos en carne humana tengan la más mínima ética. Ni personal, ni profesional. No opino lo mismo cuando hablamos de que te señalen por haberte enamorado del poderoso de turno y terminar de rodillas. Siento no encontrar reproche a que dos adultos tuvieran un lío, si los dos hubieran soportado lo mismo por parte de los que opinaron. Pero no. Él salió bastante indemne y de ella, la mayoría solo recuerda que hizo una mamada.

Un escándalo sexual es capaz de dejarnos sin el premio Nobel de literatura. El año pasado no tuvimos porque una de las personas más influyentes en la concesión de este premio, fue acusado por dieciocho mujeres de haber abusado sexualmente de ellas. Gerard Depardieu se indignó porque Rocco Sigfredi, mítico actor porno, fue invitado al festival de cine de Cannes. Y seguramente fue mucho más fotografiado que su excelencia… Pero es una mierda de actor porno. Y él, bendito Obélix. Espero que, de verdad, el actor no abusara de la actriz que lo denunció en verano, porque si no, otra gran estrella que demuestra ser un mierda gestionando los asuntos de sexo.

El sexo forma parte de nuestra vida, la empodera y embellece. Aprendamos que, ya que salpica tanto, solo debe dejar bonitas manchas en nuestro pasado, en nuestro presente y ojalá en nuestro futuro.

Ya buscaremos buenos quita manchas si ni siquiera queremos recordarlo...

