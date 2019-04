Perdimos el miedo

Un juez del tribunal supremo británico acaba de fallar a favor de que un hombre tenga el sexo que quiera porque considera su señoría que es un “derecho fundamental” del individuo en cuestión. En este caso concreto, el estado mental de la mujer no garantiza que esas relaciones sean consentidas. El único que es consciente de lo que ocurre en esa cama es él; ella sufre un deterioro mental que la lleva a no saber siquiera lo que ocurre. El juez opina que el hombre ese derecho innegable. Como si el tema solo atañara al que le pica la entrepierna, pero no existiera ningún derecho para la que no sabe que lo que hace es follar con su marido.

Semejantes situaciones se dan a diario. Hace más ruido cuando es un juez del tribunal supremo el que demuestra semejante misoginia. Pero la aversión o desconfianza hacia las mujeres es el pan nuestro de cada día. Neruda violó a la criada que limpiaba su orinal, las ocho mujeres que cimentaron la vida y obra de Picasso lo dibujan como un hombre violento y despreciativo. Y Gandhi… Ay, Gandhi. Gandhi llegaba a cortar el pelo de las mujeres violadas porque consideraba que eran ellas las que provocaban los irrefrenables deseos masculinos.

Con un par. Si los hombres ilustres dan rienda suelta a su misoginia, no es de extrañar que todo un juez de un tribunal supremo se pase por el forro proteger a esa mujer. Pero para eso estamos el resto. Recriminamos a nuestro vecino del quinto que trate a patadas a su esposa. Y estamos atentos para avisar a quien haga falta cuando seamos conscientes de que se patea a alguien. Claro que nos va a costar evitar todas las costumbres machistas en las que hemos aprendido.

Pero.. ¿quién dijo miedo?

Hasta el miedo hemos perdido en esta batalla, señores.

