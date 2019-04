Fallece el crítico y cineasta Diego Galán

El crítico y cineasta Diego Galán ha fallecido este lunes a los 72 años. Galán que continuaba colaborando con el diario EL PAÍS, dirigió el Festival de Cine de San Sebastián durante dos etapas , primero en los años ochenta y, después, a finales de los noventa, una época en la que el certamen donostiarra se modernizó. Galán sentó las bases de lo que ahora este festival, al que ha estado vinculado hasta este mismo año. Galán es artífice del esquema de programación actual, asi como de la buena afinidad entre el público y el certamen y de la proyección internacional del festival.

Comenzó su incursión en el cine como crítico, en los años 60 en la revista Nuestro cine. Luego saltó a la afamada Triunfo en los 70, donde compartía la titularidad de crítico con Fernando Lara. Con el cierre de Triunfo en 1981 pasa a colaborar con EL PAÍS, publicando, en los últimos meses una columna semanal, la última el viernes pasado titulada Con la Iglesia hemos topado.

Diego Galán también ha sido director, ha realizado series como Memorias del cine español, cortometrajes y películas documentales como Manda huevos y Con la pata quebrada, en la que se analizaba el machismo en el cine franquista. También escribió libros como La buena memoria de Fernando Fernán-Gómez y Eduardo Haro Tecglen o Jack Lemmon nunca cenó aquí, sobre las memorias del Festival de San Sebastián.

Hasta siempre Diego. Convertiste el @sansebastianfes en un festival de tod@s y nunca te olvidaremos. Encuentra tu película allí donde estés...😢 DEP / Goian bego

El pasado mes de octubre, la Academia de Cine le otorgó la Medalla de Oro de la institución: “A mí no me emociona nadie y lo habéis conseguido. Ahora con un vino se me pasará”, comentó entonces. "Mi ilusión por el cine español, que nació de niño en el Teatro Cervantes de Tánger, no ha muerto. Veía las películas varias veces, así me hice especialista en grandes figuras de nuestra cinematografía”, dijo en la entrega de premios Galán.

"Nadie como Diego Galán ha conocido el cine desde todos los ámbitos. Especialmente el cine español. Director, historiador, documentalista, director de festivales, periodista, crítico... Vamos a echar de menos su rigor, su solvencia. Y a nivel personal su amistad y su generosidad con todos nosotros. Hasta siempre y gracias. Vuela alto, querido Diego”, se despedía el presidente de la Academia, Mariano Barroso. También el Festival de San Sebastián ha tenido un recuerdo para uno de sus máximos impulsores: "Hasta siempre Diego. Convertiste el Festival de San Sebastián en un festival de tod@s y nunca te olvidaremos. Encuentra tu película allí donde estés..oian bego", decía la cuenta oficial de Twitter.