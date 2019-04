Nacho: "Haya revolución o no, creo que esta plantilla merece todo el respeto del mundo"

El Real Madrid empató en su visita a Butarque con un gol de Benzema que contrarrestó el golazo inicial de Jonathan Silva, aunque supone un nuevo tropiezo en la temporada madridista que quiso analizar Nacho Fernández al término del mismo y que escuchamos en El Larguero con Yago de Vega.

"Haya revolución o no creo que esta plantilla merece todo el respeto del mundo. Creo que hemos pasado a la historia de este deporte, y por supuesto a la historia del fútbol", respondió contundentemente el central sobre la plantilla.

En cuanto a la motivación del vestuario reconoce que es una "situación difícil, no estamos acostumbrados a esto. Es complicado, salir a cada partido sabiendo que no te estás jugando prácticamente nada, pero sabemos que estamos representando al Madrid. En partidos como los de hoy las sensaciones no son malas porque creo que merecimos más".

Ante un verano que se plantea con cambios, Nacho lo deja claro: "Tengo contrato en vigor, estoy en mi casa, cuando llegue el final de temporada, como todos los jugadores, se tomarán valoraciones. Cuanta más competencia es bueno para todos".

Sobre la posible incorporación de centrales en el mercado de fichajes, confiesa que "llevo escuchando que van a llegar centrales al Madrid 6 o 7 años desde que juego en el primer equipo. A mí lo que me gusta es ganarme día a día la confianza del entrenador, que por suerte en los últimos años lo he conseguido y voy a seguir haciéndolo", sentenció.