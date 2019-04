Cómo afrontar el reto de restaurar la catedral de Notre Dame

¿Cómo se explica lo que ocurrió en París?, ¿no se habían tomado cautelas?

Siempre puede haber un accidente, creo que había productos químicos, sopletes, elementos que podían generar fuego. No se sabe todavía pero cualquier de ellos pudo propagar el incendio. Nos sucedió en el Liceo de Barcelona, en la Catedral de León con un rayo, pasa en cientos de monumentos contantemente.

El agua no ayuda a apagar edificios como este…

Claro, en su cerramiento tiene unas bóvedas de piedra, encima va una estructura de madera y ya cerrando las pizarras. Si se prende la estructura de madera hace saltar las pizarras, las destruye y va comiendo las bóvedas. El peligro está allí, si se echa agua esas bóvedas pesan muchísimo y se caen en el interior. Eso se evitó en la Catedral de León gracias a un cantero que pidió que se dejase consumir la madera para que la piedra se salvase y no cayese dentro de la catedral por lo que las vidrieras o las piezas de arte no sufrieron. Me temo que en París al caer la aguja sobre sí misma destruyo la bóveda y cayó sobre el coro y las obras de arte. Habrá que ver el destrozo tremendo que ha podido causar en las tremendas vidrieras del siglo XII y XIII.

La estructura ha resistido, por lo que has visto, qué otros daños puede haber provocado el fuego

Debajo del cimborrio se encontraba el extraordinario trascoro con la sillería, me temo que al romperse esa zona todo haya desaparecido. Cuando un edificio combustiona así la temperatura alcanza varios miles de grados. Vamos a ver si se han salvado algunas de las vidrieras, me temo que no muchas. Los daños en las obras de arte han sido máximos, parece que la estructura se ha podido salvar. Sabemos que gracias al tiempo suficiente se pudieron extraer muchas obras del templo, lo que es una buena noticia. El agua ya ha escurrido sobre los nervios y habrá perdido peso pero el riesgo existe todavía. Tendrán que hacer andamios urgentemente porque una tormenta fuerte puede seguir dañando a la catedral.

¿Restaurar Notre Dame va a llevar mucho tiempo?

Es una empresa de elevadísimo coste, la catedral se ha estado restaurando siempre desde su origen. La más notable es la del siglo XIX que es lo que se quemó ayer, hemos perdido el trabajo de un gran restaurador. Hemos perdido parte de la catedral gótica y toda la restauración de Eugène Viollet-le-Duc. Habrá que afrontar una restauración contemporánea copiando la de Viollet o intentado introducir ya criterios del siglo XXI, ese será un debate prolijo que enfrentará a las partes. Hay nuevas tecnologías y más conocimiento que en el siglo XIX y más formación y se abrirá un debate sobre si copiar la catedral del siglo XII, copiar las del siglo XIX o hacer un edificio del siglo XXI. En España tenemos los planes nacionales de catedrales para que estudien los criterios que hay que aplicar cada vez que se añade algo a una catedral para que no se hagan trasgresiones muy violentas mientras se respeta la contemporaneidad.