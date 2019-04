Ana decidió parar durante un año cuando fue madre. Y desde entonces no ha encontrado un trabajo adecuado que le permite conciliar: "he hecho cursos, másteres pero solo he recibido dos ofertas en dos años. Así que he optado por las oposiciones aunque es un poco injusto que tengamos que renunciar a lo que hemos estudiado y a nuestra formación para incorporarnos al mercado laboral de forma digna", explica.

