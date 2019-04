Lenglet: "¿Coutinho?, a mí no me importa la celebración, me importa el gol. Hay que tener huevos"

Lenglet, central del Barcelona, fue muy claro sobre la celebración de Coutinho cuando marcó el tercero ante el United. "Hay que tener mucha confianza para ese tipo de gol y lo ha demostrado en el campo. Tiene huevos", dijo.

Cuando le preguntaron si conocía el significado de la celebración del brasileño, Lenglet dijo que "a mí no me importa la celebración, lo que me importa es el gol". "Hay que tener mucha confianza para ese tipo de gol y lo ha demostrado en el campo. Tiene huevos, tiene confianza", explicó.

Respecto al autor de dos de los tres goles, Leo Messi, Lenglet dijo que "Leo es el mejor del mundo". "Tiene una calidad increíble, Maneja bien los tiempos, cuando quiere y tiene un poco de tiempo es el más peligroso del mundo. Lo ha demostrado esta noche", añadió.

"Sabemos que estos partidos con un gol te cambian mucho las cosas", explicó sobre el inicio del partido de los de Solsjkaer. "Todo el equipo ha trabajado mucho para defender bien. Tenemos que seguir así los partidos que vienen", dijo.

Respecto a su puesto y la falta de Piqué, Lenglet dijo que "hay que preguntar al míster, pero estoy contento, estos partidos te hace crecer". "Para mí es un sueño", concluyó.