Eduardo Bosch: ''Los actores de doblaje lo tenemos muy complicado"

Comenzábamos la semana con la noticia de que la voz de Woody, el personaje de Toy Story estaba en huelga y no iba a doblar la nueva entrega de la película de Disney, de la que ya hemos visto un primer tráiler. Un tráiler en el que ya no aparece la voz de Oscar Barberán, el doblador de las anteriores entregas de este icónico personaje. Este muñeco cowboy. Y pocos días después, publicaba el diario El País, que el actor estaba en huelga. El motivo, el contraste entre su sueldo y los ingresos que genera esta superproducción. Toy Story 3 recaudó en España en el año 2010, que es cuando se estrenó, más de 25 millones de euros. Lo que cobró el acto de doblaje por poner la voz principal fueron 1000 euros brutos.

Según informa el sindicato de Actores de Doblaje en Madrid, estos artistas trabajan con contratos de un día, o incluso horas, y están regulados por un convenio de 2009 que piden se actualice para eliminar la precariedad del sector, perdiendo así un 70 por ciento de poder adquisitivo. Por eso hay actores de doblaje que no llegan a fin de mes o que tienen que compaginar esto con varios trabajos.

Los contratos se realizan por días, solo un cuatro por ciento de la profesión tiene contratos indefinidos. Normalmente, el trabajo se divide en lo que se llaman takes, que son pequeñas escenas con unas ocho líneas de guion más o menos. Por cada take se cobra cuatro euros, mientras que en países como Francia, por ejemplo, se pagan seis euros por línea.

Por todo ello, en el año 2017, los actores y actrices de doblaje en la Comunidad de Madrid estuvieron en huelga 45 días, una huelga que afectó a series como The big bang theory o The walking dead. Adolfo Moreno, presidente de ADOMA, decía en Hoy por Hoy. "Todos estamos en la misma situación que Óscar, con los precios que marca el convenio, que es de máximos. No es el primer caso de alguien que intenta pedir más dinero y le quitan de la producción".

La llegada de las plataformas en streaming, que producen la gran mayoría de series, no ha supuesto ningún avance económico para los intérpretes, como explicaba Eduardo Bosch, actor de doblaje que ha puesto la voz a Jon Snow, protagonista de Juego de Tronos: "El cine tiene un precio y la televisión otro, pero no cobramos por el éxito que vaya a tener la película o la serie o la difusión". "Las plataformas han venido, tienen un convenio, pero más allá de eso no ha cambiado nada. Es más, las plataformas y las majors ceden la responsabilidad con los actores a las empresas de doblaje", añade el responsable del sindicato.

"En el caso de que te pongas enfermo o te niegues a hacer un trabajo, te cambian, te sustituyen y pierdes el personaje", añadía Bosch que también se ha quejado de la situación en la que ha trabajado en el rodaje de la última temporada de la serie de HBO. "Rodábamos sin las imágenes y sin las otras voces para que no hubiera filtraciones".

"Sería ideal cobrar por la difusión del producto, pero lo que pedimos ahora es mejorar las condiciones de hace 25 años, tenemos prácticamente los mismos salarios del año 93, queremos subir ese mínimo para mejorar el común de la profesión".