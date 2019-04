El debate de los jueves: ¿Está fracasando Guardiola en la Champions?

El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, quedó apeado de las semifinales de la Champions tras no poder superar al Tottenham en los cuartos de final. En El Sanedrín de 'El Larguero' se ha analizado la trayectoria de los últimos años del tecnico tras no conseguir alcanzar, una vez más, las semifinales.

Jesús Gallego: “La Champions se hace para que la gane un equipo. Si tú llevas seis años sin ganarla desde que te vas del Barça, algo estás haciendo mal. Si llevas tres años gastando mucho dinero (casi 700 millones de euros) sin meterte ni una vez entre los cuatro mejores, estás fracasando en la Champions. Guardiola lleva seis años que ni la huele”.

Marcos López: “Donde unos hablan de fracaso, yo prefiero ver un partido maravilloso de fútbol e increíble. Si Guardiola es un fracasado, que será de nosotros entonces…”.

Julio Pulido: “¿Desde que Guardiola dejó el Barça, qué ha hecho en la Champions? El error de base de los defensores de Guardiola es que nunca se va a poder decir que ha fracasado. Se puede decir, Guardiola no es inmune al fracaso”.

Antón Meana: “Es importante ser justos con el futbol, tú no puedes ganar la Champions te llames como te llames. Durante los tres años de Guardiola en el Bayern y los otros tres en el City ambos equipos jugaron como esperaba. Guardiola no me traicionó”.