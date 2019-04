Santi Balmes: "Un crítico me dijo, dudo que vayais a ganar un solo fan con este disco"

Hay discos que cambian la vida de quienes los escuchan, hay discos que cambian la vida de quienes los hacen y hay discos que logran las dos cosas a la vez...

Hace solo unos días, a finales marzo de 2019 se han cumplido diez años del lanzamiendo de "1999", el disco de Love of Lesbian que se publicó en 2009 y que, aunque entonces no lo sospecháramos cambió muchas de las reglas del juego en el pop de nuestro país.

No habrá gira conmemorativa, no habrá edición especial...en realidad no hace falta volver a recordar un disco que nadie ha olvidado....

Hablamos con Santi Balmes y Jordi Roig de esos 10 años de "1999".