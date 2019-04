Paco Jémez: "Cuando hay dudas como mínimo el árbitro debe ir a ver la jugada, si no lo hace ya puedes pensar cualquier cosa"

Paco Jémez, sobre el penalti de Etxeita a Raúl de Tomás no pitado: "Hoy tendría que haber ido por lo menos a verla, creo que es lo mínimo. A unos equipos se les revisa y a otros pues no. Es una herramienta para dar igualdad y lo que está haciendo es ofrecer más desigualdad" pic.twitter.com/o28KaGA0w6 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 20 de abril de 2019

El Rayo Vallecano no fue capaz de ganar a la Sociedad Deportiva Huesca en casa y ambos equipos tienen muy difícil permanecer en Primera División.

Horas más tarde del partido, el entrenador rayista, Paco Jémez, pasaba por Carrusel Deportivo para analizar todo lo sucedido. "No sé si era una final pero sí sabíamos que era un partido muy importante, ahora la cosa está más complicada, pero vamos a seguir peleando. Los jugadores creen en la salvación, mientras haya puntos nadie va a bajar los brazos. Que esté difícil no quiere decir que sea imposible".

Jémez se mostró bien contundente en referente al VAR después de que el árbitro del partido no revisase el penalti de Etxeita sobre Raúl de Tomás, el cual no fue señalado. "No ha ido ni a ver la jugada, eso ya te dice mucho de lo que es esto. ¿Por qué no va a verlo? Hazle una entrevista a él y que lo explique, yo no estoy en su cabeza. Creo que esa jugada es tan importante... de hecho, el otro día el árbitro fue a ver dos jugadas del Athletic, del Rayo no. Hoy tendría que haber ido por lo menos a verla, creo que es lo mínimo. Ante la duda por lo menos tienes que ir a verla, si no vas a verla... ya puedes pensar cualquier cosa, que es el gran problema de esto. A unos equipos se les revisa y a otros pues no. Es una herramienta para dar igualdad al juego y lo que estás haciendo es ofrecer más desigualdad, esto no hay por donde cogerlo. No tengas ninguna duda, el fútbol es mejor sin el VAR, partido a partido me está dando la razón. Una injusticia consentida vale por un millón de errores arreglados".

De cara al posible descenso y a su continuidad, Jémez aseguró que mantendrá su palabra. "Más todavía, yo jamás he traicionado mi palabra. Nunca. Firmé hasta final de temporada y tengo un año más de contrato. Ojalá sea con el Rayo en Primera, pero si tiene que ser en segunda no se me caen los anillos".