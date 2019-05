Aspiro a que los que vengan por detrás sepan que el porno en streaming es una basura. En él solo ves sometimiento, mujeres que exhiben caras de placer que no sienten.

Confieso que me excita la pornografía. Me he escandalizado deliciosamente con el Marqués de Sade. Me he masturbado hasta correrme leyendo y disfrutando de Milo Manara. Me encanta ver una película en la que el hombre y la mujer se seducen mutuamente y se dan el sí quiero, aunque solo sea para un rato. Sí. Follan. Me gusta ver a otros tener sexo. Así que, admito, me gusta la pornografía. Pornografía en la que se educan. Creemos que prohibiéndoles hacerlo, ganamos. Y no es así. ¿Cuántas veces se la colaron ustedes al Viejo?

Yo lo que quiero es sentarme y hablar con ellos. Ojalá sepa explicárselo. Y paraeso necesito la yuda del resto. Me juran y perjuran, estas que saben tanto de pornografía y por eso la repudian, que si la educación sexual es buena, no querrán entrar. ¿Existe algún otro método para hundir el machismo por completo que no sea sintiendo repugnancia por él? De eso se trata. De que ellos mismos lo repudien. Me gustaría creer que en esto de la educación todos sumaremos con lo que sepamos.Pero parece que hay educadoras, que dan charlas en institutos, que repudian quehablemos de porno pero no avanzan más allá de sus propias charlas.

Déjenme que en esta, y sin que sirva de precedente, ejerza de madre y me siente con este chaval a explicarle que todo ese porno de mierda es fruto del machismo.Casi prefiero que sea él el que lo repudie a que sea yo la que se lo prohiba.

Aunque solo sea por la de veces que engañé yo a mis padres