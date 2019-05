¿Hijos perfectos? El peligro de las grandes expectativas

¿Por qué razón los padres esperan ciertas cosas de sus hijos? En el deporte, en el colegio, a la hora de elegir una profesión... Parece que el concepto de propiedad está en el origen de este comportamiento. "Muchos padres conciben a sus hijos como seres de su propiedad: desde el "me" ha sacado buenas notas hasta el este es "mi" niño... el lenguaje no es casual y nos dice muchas cosas", cuenta Raquel Calonge, coach especializada en autoestima y gestión de emociones. También juega un papel importante la frustración: "como yo no he podido ser atleta, que lo sea mi hijo...". Y aunque muchos padres recurren al amor para justificar tanta sobreprotección, a los expertos no les vale. "No hay mayor fortaleza que la de conocer nuestras propias debilidades, y muchos padres privan a sus hijos de ello. Hay que dejarles seguir su camino, salga como salga. Tienen su propia vida y son seres independientes, hay que respetarlos".

Puedes escuchar la charla completa aquí:

** Si quieres saber más, puedes leer a Raquel Calonge en su web.