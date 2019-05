Después de 'Irreprochable', Sébastien Marnier presenta un thriller dramático basado en la novela de Christophe Dufossé titulada 'L’Heure de la sortie' y protagonizado por el actor francés Laurent Lafitte (‘El sueño de una noche de verano’). Presentada en la Selección Oficial de la Biennale de Venecia, cuenta la historia de Pierre Hoffman, un profesor que sustituye a otro que recientemente se ha suicidado en un instituto católico de élite. Pierre no solo se tendrá que enfrentar a un grupo de alumnos que desconfían de su talento como profesor, sino que sospecha que 6 de sus 12 alumnos traman algo y no sabe si es contra él o contra ellos mismos.

Marnier aboga en esta cinta por la preocupación de los jóvenes por un futuro incierto, el problema medioambiental o el maltrato animal. “Es una película que provoca sensaciones pesimistas. Soy cineasta y tenemos que escuchar a los jóvenes, hay que ver y representar la realidad. Lo que me da algo de esperanza es que mi generación ha perdido el compromiso político y su ideología. Es una generación a la que ahora le preocupa la lucha medioambiental y el problema social. Está claro que no podemos seguir así y desde hace dos años están sucediendo en el mundo cosas que dan esperanza”, decía el director sobre el incierto futuro de los jóvenes.

‘La última lección’ muestra la despreocupación de unos profesores a los que parece importarles más la posición del ranking en el que se encuentra su colegio que un posible caso de acoso. “Se trata de una situación en la que los docentes están preocupados solamente por la clasificación, el ranking y los resultados para no perder la posición que tienen. Me interesa también el tema de cómo un establecimiento crea una élite que finalmente queda totalmente aislada del resto, es lo peor que puede ocurrir. Al final se crea una especie de monstruo que se vuelve en contra de su creador, como es el caso de Frankenstein”.

Seis alumnos de excelentes calificaciones que parecen no ver el peligro se jugarán la vida en numerosas ocasiones: desde hacer equilibrio en una peligrosa zona a aguantar el máximo tiempo posible atado debajo del agua. “Son chicos que no se insertan en el mundo que los adultos les han preparado. Tienen una visión personal y muy particular, no quieren vivir en ese mundo y por ello intentarán irse antes de que llegue lo que el futuro les tiene preparado”.