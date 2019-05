Emery: "Tuvimos que convencer entre todos a Mbappé para que no fichase por el Real Madrid"

Unai Emery, entrenador del Arsenal, se jugará con el Chelsea el próximo 29 de mayo la que podría ser su cuarta Europa League, que les daría un billete directo a la Champions League a los 'gunners'. El técnico hizo balance de la temporada y repasó con Manu Carreño todos los nombres propios del fútbol actual en El Larguero.

Mbappé pudo ser blanco pero...

El técnico reconoció uno de los momentos clave en el fichaje de Mbappé por el PSG y no por el Real Madrid: "En su momento todos hicimos fuerza. Hablé con él, con su padre para que viniese al PSG, ya que él quería elegir el Real Madrid, lo tenía claro. Incluso estaba la opción del Barcelona y conseguimos que viniese diciéndole que era un proyecto de Francia, aunque el PSG también puso los motivos económicos".

En cuanto a la pregunta de a quién elegiría entre el francés o Neymar responde que "la mitad de cada uno. Sinceramente, Neymar es impresionante, tiene unas condiciones...lo único es que las circunstancias le lleven a que colectivamente también gane. Es una liga con menos competencia con los otros equipos tiene menos brillantez".

Además, añade que "Neymar está en un momento de conseguir individualmente algo más. Mbappé está en un momento de desarrollo, es capaz de romper muchas barreras y lo está haciendo. Neymar está en el momento de romper con el equipo, es el que veía -cuando estaba en el PSG- más capaz en ese momento de cambiar él sólo un partido".

Su proyecto en el Arsenal después de Wenger

"Los entrenadores al final estamos donde nos quieren, pocas veces elegimos dónde ir. Tuve la suerte de sustituir a Arsène Wenger, va a ser imposible estar la misma etapa que él, porque creo que las etapas longevas en el fútbol se han terminado. En Inglaterra la figura del entrenador es muy respetada pero también muy exigida", admite el técnico del momento en el que llega al Arsenal, del que se va a cumplir ya un año.

En cuanto a su primera temporada al frente de los 'gunners' hace balance diciendo que "estamos en ese proceso de volver a recuperar lo que era el Arsenal y estar entre los 4 primeros. Nos falta dar un paso más, se está valorando el trabajo desde el club. Una final Chelsea-Arsenal es una oportunidad de hacer algo bonito y esperemos ganarla, sería bonito la clasificación para la Champions".

Sobre los 3 años que firmó con el club londinense, con una duración poco frecuente en el fútbol actual con los entrenadores, resta importancia al decir que "los entrenadores, y en Inglaterra cada vez más, vivimos presos de los resultados. Firmé tres años, pero hay ventanas que pueden hacer que los cumpla o no. A mitad de temporada lo comenté con ellos, hasta ahora ganaba pensando en que algún día tenía que salir del club, y aquí es el único sitio donde gano, quiero ganar, para seguir haciendo un proyecto de club. Es la primera vez que me pasa, me siento respetado y con ganas de poder desarrollar un proyecto", reconoce.

La Premier League y su pulso con LaLiga

A la hora de comparar la liga inglesa con la española, admite que el fútbol inglés está por encima "si miramos los ingresos económicos y mezclando un poco todo. El West Ham el año pasado pagó 40 millones de euros por Anderson y eso el 7º de España no puede hacerlo. Sin embargo, ahora mismo los jugadores que más destacan, como por ejemplo los del Ajax, ¿a dónde quieren ir? Al Barcelona".

"En Inglaterra tienen una cultura muy alta de la Premier. La concentración para jugar en casa, y los desplazados fuera de casa, hacen que sea especial. Algún aficionado te dirá que prefiere ganar la Premier y otros que la Champions", explica el técnico sobre cómo viven la competición doméstica en Inglaterra.

Uno de los que podría cambiar la Premier por LaLiga es Eden Hazard, cuyo fichaje por el Real Madrid cada día suena con más fuerza. Emery reconoce que "es otro de los jugadores top. Está entre los 5 mejores jugadores del mundo. Es un fuera de serie".

En cuanto a la temporada de fútbol en España, Unai Emery admite que "me ha sorprendido, porque ha habido mucha diferencia entre Barcelona y Madrid. Sin embargo, también puede pasarte lo que le pasó al Barcelona, que por circunstancias en dos partidos se ha quedado eliminado de la Champions. A mi también me pasó, aunque fue más porque el árbitro jugó con los colores del contrario. Valverde es un pedazo de entrenador, tiene una trayectoria muy buena y le falta dar ese paso en Champions", sentenció.