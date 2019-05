¿Algún día podremos decir voy al filósofo como decimos voy al médico, al psicólogo o al asesor fiscal? ¿Formará parte de nuestra normalidad cotidiana. En la época clásica de Grecia y Roma, las grandes escuelas (epidúrea, peripatética o estoica) tenían una finalidad práctica y pública. El filósofo asesoraba y ayudaba a pensar. Esta papel de la filosofía , que el cristianismo fagocitó, se ha ido recuperando en los últimos años gracias a la praxis del filósofo alemán Gerd Achenbach.

En España hay ejemplos de asesoramientos filosóficos individuales y también consultorías para empresas y organizaciones. Omar Linares, doctor en filosofía práctica individual, tiene la consulta Thelos y atiende a personas individualmente, cara a cara u online vía videoconferencias. "La mayoría de las personas acuden a la consulta porque tiene un dilema" ha contado en La Ventana ¿Pero qué tipo de dilemas? "dilemas laborales cuando uno siente que no tiene la vocación, de parejas por relaciones que se alargan y están muertas, pero hay miedo a romper" son los planteamientos más habituales, pero ojo, esto no es un consultorio psicológico. "El filósofo ayuda a pensar, pero no trata trastorno mentales ni tiene manuales de diagnósticos ni curan nada, porque no tratan enfermedades" quiere dejar claro Omar Linares, "porque nuestro ámbito es el pensamiento, trabajamos con creencias, valores e ideas"

Diferente es el caso de Miquel Seguró, investigador de la cátedra ETHOS en la Universitat Ramón Llull, profesor de la UOC y autor de "La vida también se piensa". Desde la cátedra de la universidad se ofrece asesoramiento a empresas y organizaciones. "En las empresas el foco se pone en la vida en comunidad, en como son las dinámicas de grupo, en ello se parece más a la política" nos cuenta el Miquel Seguró que reconoce que han elaborado hasta "un código ético para profesionales de la política por encargo de una institución". Hasta el Fútbol Club Barcelona se ha dirigido a ellos para que le asesoren, pero no lo han hecho en el momento de la derrota, sino cuando estaban en lo más alto , "la consulta del club viene en el mejor momento cuando la entidad se plantea cuales deben ser los valores del Barça, porque cuando las cosas van bien es también un buen momento para plantear las dudas".

Omar Linares y Miquel Seguró son dos ejemplos en España de filosofía práctica, aplicada a la vida cotidiana, de estar presente en la vida pública, social y hasta política. Y lo defienden en un día en el que llega a la presidencia del Senado un filósofo, Manuel Cruz. Miquel le desea a su compañero y amigo "lucidez", Omar "le desea lo mejor , pero siente todo "lo que tendrá que aguantar a partir de ahora". Se lo tendrá que tomar con filosofía.