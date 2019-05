Ángeles González-Sinde: "La única sanación es el encuentro con los otros"

Ángeles González-Sinde, guionista y directora, se estrena en el género de la ficción con Después de Kim, editada por Duomo. La exministra de cultura durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una larga trayectoria en el mundo de la cultura y la política, atraviesa un momento personal distinto: el duelo.

"Aliviada de que la izquierda sume", se sienta junto a Macarena Berlín en el estudio de 'Los muchos libros' para conversar sobre su etapa como escritora y de su faceta de creación artística que continúa con la publicación de este nuevo libro. Alejada ya del juego de la política, reconoce que no podría volver y expresa su admiración por "los que siguen en primera línea de batalla porque es un contexto muy agresivo donde es difícil disponer de esa calma para desarrollar ideas y programas".

González-Sinde, a través de una trama policíaca y con una voz intimista, se pregunta "qué queda después de haber pasado mucho tiempo tras la separación de un matrimonio", o cuestiones tan primigenias y terranales como "en qué consiste el amor, cúal es su base y la solidez de sus cimientos", finaliza.

Una novela dedicada a todos los hombres que ha querido y ya no están: su hermano, su padre, y su pareja, el editor Claudio López Lamadrid, fallecido este enero. En su escritura, aparecen reflejados procesos acompañados de pérdida, con otros de amor e ilusión, y los comparte. "La única sanación es el encuentro con los otros, aunque tengas tentaciones de aislarte y quedarte en tu refugio y tu pena".

En este relato, González-Sinde cuenta una historia en la que dos personas de un matrimonio del pasado vuelven a reencontrarse tras la inesperada muerte de su hija Kim. A partir de esta narración, la escritora pone el ojo sobre interrogantes tan inherentes al ser humano como el amor y el dolor. Sobre este último, la exministra reconoce "me hace sensible al dolor de los demás, sentir más con otros. Pienso en cómo estoy yo pero me planteo cómo deben ser otras realidades".

Aunque se trata de ficción, está basada en algunos hechos reales: "la sensación de la extraña muerte de mi hermano, morir joven, de manera súbita y violenta…" explica la autora. De la misma manera, hace que Geraldine y John , los padres de Kim, se reúnan en España por un suceso trágico. Circunstancia que les llevará a la exploración y reconocimiento de sentimientos del pasado que se alinearán con nuevos sucesos y sentimientos del presente.

Durante su producción, dice tener claro el principio y el final, pero establece una cierta libertad de variantes mientras escribía la trama, siempre teniendo muy presente la psicología de los personajes, "es lo que me atrapa", continúa, "según sean ellos como personas reaccionarán de una manera u otra ante la lógica de los acontecimientos".