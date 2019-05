El subidón de precio de los hoteles en Madrid para la Champions: de 300 euros dos noches a ¡4.200!

El próximo 1 de junio es la final de la Champions (Tottenham-Liverpool) y se celebra en Madrid. Este evento ha provocado, como otros acontecimientos de masas, que los precios de los hoteles se hayan disparado. Pero, ¿hasta cuánto? En SER Consumidor llamamos el pasado domino a varios hoteles de la capital para preguntar por el precio del fin de semana de la final, y también qué costaban esos hoteles 15 días después.

Un ejemplo: El Geentel Home, donde alquilan apartamentos, dos noches, entrada el 31 de mayo y salida el 1 de junio, 3.607 euros; quince días después, también fin de semana, (14 y 15 de junio), 430 euros. Es decir, 3.177 euros más.

En el hotel Catalonia Las Cortes el precio del fin de semana de la Champions cuesta 4.500 euros y dos semanas después su precio desciende drásticamente: tiene un coste de 300 euros dos noches. Así pues, ha subido 4.200 euros.

En el fin de semana de la Champions, dos noches, entrada el 31 de mayo y salida el 1 de junio, en el Hotel Preciados nos dieron precio de 2.500 euros. Para quince días despuntes el precio serían de uno 130-15 euros noche, 300 aproximadamente. Es decir, unos 2.200 euros de diferencia.

Pero no todos los hoteles/hostales han disparado los precios: En el Hostal Alexis, el fin de semana del partido cuestan las dos noches 400 euros y los días 14 y 15 de junio, 350 euros. Su precio sube tan solo 50 euros.

Cabe destacar también que en el precio de los hoteles solo incluye el alojamiento y no se puede anular y no es reembolsable.

Además, desde SER Consumidor quisimos hablar con el colectivo hotelero pero no pudimos ya que no querían o no podían hablar del tema...