Live from Coruña, nenos! La cantautora Sés nos traduce a la Zowi al gallego, Burque trae al cocinero con Estrella Michelin Pepe Solla para fundar un partido supremacista gastronómico, Nani nos explica por qué no ha podido venir (y lo que ocurrirá a continuación os sorprenderá) pero aparece su prima gallega: Diana López Varela, que nos habla sobre el consentimiento. ¿Sabéis eso de que un gallego no dice ni sí ni no? PUES MENTIRÍSIMA

Seguir leyendo