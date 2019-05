Abelardo: "Me gustaría mucho irme a entrenar al extranjero"

Abelardo Fernández se despedía el pasado fin de semana de Mendizorroza tras pasar allí una temporada y media como entrenador del Alavés y anunciar, ya hace unos meses, su intención de abandonar el club al finalizar la temporada como finalmente ha hecho, y ha querido valorar su experiencia en el banquillo blanquiazul en El Larguero con Manu Carreño.

Aún sin saber dónde le llevará le futuro, Abelardo no cierra puertas a ningún sitio y reconoce que "me gustaría mucho irme a entrenar al extranjero. Creo que es una experiencia muy enriquecedora. Mira la cantidad de entrenadores y jugadores que ahora se van fuera. Me gustaría cualquier liga, aunque la Premier es una liga muy bonita de ver, súper abierta y con muchas transiciones. Cualquiera es enriquecedora para cualquier entrenador", admite.

"Mi idea es desconectar, aprovecharlo bien y volver a casa. Iré a ver al Sporting ahora que aún quedan unas jornadas en LaLiga 1,2,3. No ha sido fácil la decisión, decidí que había acabado un ciclo allí, mi mente no estaba preparada para seguir y me daba mucha pena salir del Alavés. Me he ido yo, han hecho todo lo posible porque yo me quedase pero sentía que había acabado un ciclo allí. Me apetece descansar y coger nuevos retos si me surgen", reconoce sobre lo que hará a partir de ahora.

En cuanto al Alavés, guarda un muy buen recuerdo de su etapa: "es un club impresionante para trabajar, por su forma de ver el fútbol y por la plantilla y afición que hay que es increíble. Después la plantilla es una plantilla que te pone las cosas muy fáciles, también a nivel humano", aclarando que "mi relación con el presidente ha sido, es y será excelente. Te deja trabajar, te hace todo más fácil y es un equipo muy bueno para ir".

Allí irá a sustituirle Asier Garitano, para el que también tuvo buenas palabras: "le tengo mucho aprecio. Ha sido un entrenador que se ha curado de trabajo. Subió al Leganés, lo mantuvo y no tuvo suerte en la Real Sociedad. Creo que es una cierto total por parte del club", reconoce.

Abelardo es un gran amigo de Luis Enrique que no atraviesa buenos momentos: "es un tema complicado, difícil y que todos queremos que salga bien y dentro de poco esté de vuelta dirigiendo a la Selección. Él y Guardiola son los dos mejores entrenadores de España y es un privilegio que tengamos un entrenador como él. Es como un hermano, habrá pocos caso de niños que lleven jugando juntos desde tan pequeños", sentenció el técnico asturiano.