Pelayo Novo: "Tuve mucha suerte aunque no pienso en lo que sucedió"

El pasado 31 de marzo de 2018 Pelayo Novo le daba un susto tremendo al mundo del fútbol al caerse de un tercer piso del hotel en el cual estaba concentrado con el Albacete Balompié en la previa de un Huesca-Albacete.

"El momento más duro fue cuando llegué a Toledo al Hospital de Parapléjicos"

"Realmente pienso que tuve mucha suerte", comentaba Pelayo después de preguntarle Manu Carreño si pensaba que había tenido buena o mala suerte. "Si la lesión hubiera sido más arriba habría perdido movilidad en más partes del cuerpo. Ahora mismo no tengo movilidad en los pies, tobillos y zona de los glúteos, pero el secreto es pensar en lo que puedes hacer".

Además nos confesó también su momento más duro y el momento en el que se dio cuenta de que no volvería a jugar al fútbol. "El momento más duro fue cuando llegué a Toledo al Hospital de Parapléjicos. En Toledo me di cuenta del todo de que no podría volver a jugar al fútbol. En Zaragoza iba siendo ya un poco consciente, pero fue sobre todo en Toledo".

Por último, habló de su ex equipo, el Albacete Balompié, equipo que espera que suba a Primera este año. "La gente del Albacete puede estar orgullosa de su equipo. Ojalá me puedan dedicar el ascenso a Primera. Sería muy bonito para la ciudad".