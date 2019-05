"Tarantino la ha pifiado de principio a fin"

Conectamos con Carlos Boyero y Pepa Blanes desde el Festival de Cannes, donde han visto la última película de Quentin Tarantino: "Érase una vez en Hollywood". Al periodista no le ha gustado: "La ha pifiado desde el principio hasta el fin". Aunque se declara fan del director, del que dice que "es un creador de personajes, de situaciones insoitas, de diálogos impresionantes", cree que en esta película ha perdido eso.

Blanes ha acudido a la rueda de prensa Tarantino, en la que le acompañaban Brad Pitt, Leonardo di Caprio y Margot Robbie. "He visto a un Tarantino tenso", nos comenta. Nos habla del mensaje que quería transmitir el americano en este homenaje al cine. "Hay un mensaje de la reivindicar la violencia en el cine y no en la realidad".

También contamos con Carlos Marañón, director de Cinemanía, que nos trae los últimos estrenos. Para empeza, el esperado remake de acción real del clásico de Disney "Aladdin", que tiene algunas decisiones que no acaba de compartir: "Will Smith puede funcionar pero Guy Ritchie en un musical...". También nos trae "Elisa y Marcela", la última película de Isabel Coixet. "Agradezco a Isabel que haya dirigido esta película. Es una película necesaria", aunque "se nota que tenía poco presupuesto. Creemos que Netflix es la panacea pero no siempre".

Esta semana también se estrena "El hijo", una relectura de la historia de Superman: "Es una vuelta de tuerca a la historia del Hombre de Hierro". A Marañón le ha parecido "muy interesante. Es un terror muy bien llevado, muy digno". Por último, nos recomienda "La última lección". "Una película muy inquietante", nos cuenta. "Es muy metafórico de lo que está ocurriendo en la sociedad, con la juventud".