Cuando Stevie Wonder llegó al futuro

En 1962 llegó a las tiendas The Jazz Soul of Little Stevie, el debut discográfico de un talento precoz de 12 años, un chico ciego llamado Stevie Wonder, uno de los grandes genios de la música popular del siglo XX, un tipo que no consideró que su invidencia fuese un obstáculo insalvable y que más aún, se sentía bendecido por su talento musical, un talento que explotaría en la siguiente década.

Diez años después, en 1972, llegó a las tiendas Talking Book, el undécimo disco de estudio de aquel talento precoz. Con aquel álbum, Wonder dejó atrás la niñez convirtiéndose en uno de los artistas más interesantes de su generación. EnTalking Book Wonder se destapó como un músico capaz de tocar, producir e inventar, crear tendencias y generar nuevos sonidos y caminos que otros grupos seguirían años después.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recordar, en compañía de Fernando Neira, esta joya eterna de la música, el disco de un chico joven que sabía cómo iba a sonar el futuro y que tenía una capacidad especial para hablar del amor y para crear canciones tiernas y sencillas a la par que diferentes y únicas. Un disco clave en la carrera de uno de los músicos más apabullantes de la historia.

