Parece que a alguno de ustedes, les resulta incómodo que cuente las cosas como las cuento. Soy consciente de que, de algún u otro modo, establecemos una conexión que nos une. A usted, que no puede evitar imaginarme, detrás de esta voz con la que pretendo seducirlos. Y a mí. Porque yo también los imagino cada vez que les cuento... Si hablamos de sexo oral, me dirijo a la siguiente persona que meterá su cabeza entre mis piernas. Así puedo decirle cuánto gusta. Si les describo un juguete para mi fantasía sexual de meter en mi cama a dos de mis mejores amantes, permítanme que al explicarlo, imagine decírselo a los dos que, ojalá, se me presenten.

Me gusta pensar que hay quien me imagina metiéndome ahora mismo en su regazo. Después de una hora en la que hemos aprendido tanto, qué menos que perpetrar...

Pero tengan en cuenta que yo no soy como me imaginan. A cambio, tampoco siempre me escucha la persona a la que me dirijo cuando digo que quiero ponerme de rodillas y volver a chupártela.

Estamos en paz. Ni ustedes ni yo.

No necesito corroborar que se la pongo durísima. No es buena idea mandarme desnudos propios, a menos que ya nos hayamos visto en pelotas o todo apunte a que nos veremos. Lo digo por ese estudiante de derecho al que le encantaría empotrarme contra los lavabos de su Facultad, el que quiere hacerme palpitar el clítoris cinco veces a la semana. El que se masturba mientras me escucha. El mismo que quiere hacerme una duchaja… Y me lo cuenta en redes sociales.

Lo que más siento de no haber visto Juego de Tronos es la de escenas de buen sexo que me he perdido. Con lo que me gustan a mí las direcciones de vestuario épicas, los pechos turgentes, los pollazos, los lametones y las puestas en escena exultantes de poder. Seguro que la reina de los dragones sabría qué hacer con los que mandan fotopollas.

A ver si aprendo de ella.