Una ola verde ha sacudido la alfombra roja del Festival de Cannes. El photocall lleno de estrellas, modelos y autores de renombre, ha tenido su momento reivindicativo con el paso de más de cincuenta mujeres argentinas y sus pañuelos verdes reclamando que haya una ley del aborto en su país. "Solidaridad para las mujeres", gritaban las protagonistas del documental Que sea ley, dirigido por el argentino Julio Solanas, director que ha traído con esta su tercera película a Cannes.

Las argentinas no han soltado los pañuelos ni las proclamas durante los días que han pasado en el certamen. Los medios argentinos las han seguido al minuto, el New York Times las entrevistó y hasta estrellas como Pedro Almodóvar o Penélope Cruz se hicieron foto en la Croisette con los pañuelos verdes. Muchas de ellas son feministas, otras activitas, otras abogadas que ayudan a las mujeres con problemas cuando quieren interrumpir su embarazo. También hay víctimas, familiares de mujeres fallecidas, y artistas que se han sumado a esta reivindicación que continua a pesar de que el Senado argentino vetara la ley.

El director Julio Solanas es uno de los artistas que ha decidido contribuir a que haya una ley del aborto en su país de origen. Sus padres huyeron de la dictadura en el 77 y llegaron a Paris. Pasó casi toda su vida en Francia y se quedó atónito cuando descubrió que el aborto no era legal en Argentina y que habían muerto más de 3000 mujeres desde la democracia, por eso se enfrascó en este documental. "En mi primera historia ya puse el testimonio de una mujer que quiere poner fin a su embarazo, pero fue cuando vi la votación en directo en el Congreso que me emocioné y decidí coger la cámara y seguir a estas mujeres".

#cannes2019 En el día en que se proyecta #QueSeaLey de Juan Solanas, Penélope Cruz muestra su apoyo a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito pic.twitter.com/BH9jRumoS7 — Cecilia Martí (@cecimarti79) 18 de mayo de 2019

La película recorre comunidades agrícolas y lugares pobres y otros más acomodados de Argentina para recoger diferentes casos de mujeres que debieron someterse a intervenciones clandestinas o de familiares de mujeres fallecidas. Muchas de las mujeres son sometidas a violencia médica y a violencia verbal por querer abortar. "Lo que más me sorprendió fue la tortura por parte del cuerpo médico. No me lo esperaba. Me esperaba una tortura moral, con la palabra. No que no les pusieran anestesia o que las dejaran morir en el pasillo", relata con crudeza el realizador. Solanas se ha limitado a filmar sin grandes encuadres, sin movimientos de cámara ni grandes decorados, para reflejar la crueldad por las que han pasado las mujeres.

Hay testimonios atroces, como el de Ana María Acebedo, embarazada y con cáncer a la que no dieron tratamiento oncológico por no dañar al feto. Los dos murieron. Su madre vino a Cannes y desplegó una pancarta gigante. Pide justicia para esos médicos que no quisieron intentar salvar a su hija. También los familiares de Liliana Herrera, que murió en agosto del año pasado al desangrarse tras un aborto clandestino. Solanas espera que el altavoz de Cannes ayude a que se apruebe una ley en su país.

La película ha causado tanto revuelo aquí en Cannes que hasta la secretaria de Igualdad de Francia ha querido entrevistarse con estas mujeres y les han ofrecido la ayuda de ahora en adelante. El país galo tiene ley del aborto libre desde el 75. "Queremos que sea ley en Argentina, pero también en el mundo porque yo estoy sorprendidos que en democracias donde hace años que existe se está poniendo en duda", decía Solanas, que ponía el ejemplo de España. "No me puedo creer las declaraciones de las mujeres de Voz y, la verdad, es que me horroriza. Como guionista no me hubiese atrevido a escribir unas frases como esas por no caer en la caricatura. No lo es", añadía.